‹ Önceki Haber Yatırımcılara 'Altın' tavsiye Yatırımcılara 'Altın' tavsiye Sonraki Haber › Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma planı zorlu olarak tanımlandı Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma planı zorlu olarak tanımlandı

TSPB Başkanı: Ülkemizin geleceği için önem arz ediyor

09.07.2019 - 14:19
TSPB Başkanı: Ülkemizin geleceği için önem arz ediyor | Ekonomi Haberleri

TSPB Başkanı Dr. Keler, "Emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasamız ile ülkemizin geleceği adına büyük önem arz ediyor" dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Temmuz sayısında görüşlerini paylaştı. Alp Keler, TSPB olarak çeşitli uluslararası kurumlara üye olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki etkinliğini artırmak, iş birliklerini geliştirmek ve İstanbul Finans Merkezi Projesi’ne destek olmak amacıyla, üyesi olduğumuz kurumların çalışmalarına katılıyor ve yönetimlerinde aktif rol alıyoruz. Birlik olarak Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum-ASF) Genel Kurulu’na Kasım ayında İstanbul’da ev sahipliği yapmanın yanı sıra Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’nin (International Council of Securities Associations-ICSA) 2019 Yarı Yıl Toplantısını 3-5 Kasım 2019 tarihlerinde yine İstanbul’da gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına inandığımız söz konusu toplantılarla, Kasım ayında ASF ve ICSA üyelerini bir araya getirerek, ABD, Avrupa ve Asya’yı kapsayacak şekilde, dünya gündeminin İstanbul’da daha geniş bir temsil ile tartışılması fırsatını elde edeceğiz."

##$HABER_1456103$##

Birlik olarak üzerinde çalıştıkları ve düzenleyici otoritelere aktardıkları önemli konulardan birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olduğunu belirten Keler, “Emeklilik yatırım fonları, sermaye piyasamız ile ülkemizin geleceği adına büyük önem arz ediyor. Günümüzde gelişmiş ülkelerde emeklilik yatırım fonlarının ülke büyümesine, yatırımcıların vadelerinin uzamasına büyük katkı sağladığını görüyoruz. Ülkemizde ise emeklilik yatırım fonlarının, ülke milli gelirine göre küçük olduğunu ve sistemden erken çıkışların olduğunu gözlemliyoruz. Halihazırda uygulanan BES modelinin daha başarılı olması yönünde; yatırımcıların varlık dağılımını doğru yapabilmeleri için bilgilendirilmelerinin ve fonlarını daha fazla sayıda alternatif arasından seçebilmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de BES katılımcılarının aktif çalışma hayatlarında yapacakları birikimlerle, emeklilik döneminde refahlarını asgari bir kayıpla sürdürecek gelir akışı sağlamalarını hedeflenmesi gerektiğini aktaran Keler, "Yapılacak birikimlerle finansal sistemimizin daha da gelişeceğine, yeni ürünlerle daha gelişmiş bir finansal sistem yaratılarak, dış dünyadaki olumsuz gelişmelerden daha az etkilenen bir yapı içinde ihtiyacı olanlara düşük maliyetli finansman imkanı sağlanacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yatırımcılara 'Altın' tavsiye Yatırımcılara 'Altın' tavsiye Sonraki Haber › Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma planı zorlu olarak tanımlandı Deutsche Bank'ın yeniden yapılandırma planı zorlu olarak tanımlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.811 Değişim: -1,91% Hacim : 7.821 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.784 09.07.2019 Yüksek 99.115
Açılış: 98.725
5,7328 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7314 10.07.2019 Yüksek 5,7380
Açılış: 5,7337
6,4290 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4198 10.07.2019 Yüksek 6,4354
Açılış: 6,4293
257,42 Değişim: -0,10%
Düşük 257,39 10.07.2019 Yüksek 257,95
Açılış: 257,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.