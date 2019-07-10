TSKB sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

TSKB, 97.5 milyon Euro ve 67.5 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon sağladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 367 gün vadeli toplamda 97.5 milyon Euro ve 67.5 milyon dolar tutarında olmak üzere iki dilimli sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kredinin Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla sağlandığı belirtildi.