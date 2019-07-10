‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Küresel piyasalar Fed'i takip edecek Küresel piyasalar Fed'i takip edecek

TSKB sendikasyon kredisi sağladı

10.07.2019 - 09:29
TSKB sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

TSKB, 97.5 milyon Euro ve 67.5 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon sağladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 367 gün vadeli toplamda 97.5 milyon Euro ve 67.5 milyon dolar tutarında olmak üzere iki dilimli sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kredinin Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla sağlandığı belirtildi.

 


‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Küresel piyasalar Fed'i takip edecek Küresel piyasalar Fed'i takip edecek
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.093 Değişim: 0,29% Hacim : 1.807 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 96.271 10.07.2019 Yüksek 97.115
Açılış: 96.841
5,7447 Değişim: 0,19%
Düşük 5,7208 10.07.2019 Yüksek 5,7523
Açılış: 5,7337
6,4470 Değişim: 0,28%
Düşük 6,4145 10.07.2019 Yüksek 6,4523
Açılış: 6,4293
257,17 Değişim: -0,19%
Düşük 255,87 10.07.2019 Yüksek 257,95
Açılış: 257,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.