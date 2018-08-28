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TSKB GYO'dan sermaye artırımı kararı

28.08.2018 - 15:00
TSKB GYO'dan sermaye artırımı kararı

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (TSKB GYO) bedelli sermaye artırımı yapacak.

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, (TSKB) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın 27 Ağustos 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 'Bankamızın hakim pay sahibi olduğu TSKB GYO tarafından mevcut bilanço yapısının değerlendirilmesi neticesinde, elde ettiği faaliyet karının şirketin borçlarının çevrilmesi için yeterli olmadığı ve TSKB GYO'nun kredi borçlarının şirketin çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle finanse edilmesinin TSKB GYO'nun faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkısı olacağı, bu tür bir sermaye artırımının TSKB GYO'yu mevcut bilançosundaki büyük borç kalemlerinin bir kısmından kurtaracağı, şirketin faaliyet alanlarında yatırım yapmaya yoğunlaşmasına imkan vereceği ve böylelikle sermaye artırımının TSKB GYO'ya fayda sağlayacağı gerekçeleriyle nominal bedel üzerinden yüzde 100 oranında sermaye artırımına karar verilmiş olup, TSKB GYO tarafından yapılan sermaye artırımında, Bankamızın TSKB GYO'da sahip olduğu paylardan kaynaklanan yeni pay alım haklarının kullanılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görmesi şartı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satın alınması için Bankamız tarafından TSKB GYO'ya taahhüt verilmesine' karar verilmiştir."


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