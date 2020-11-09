TSB: Sigortanın önemi daha iyi anlaşıldı | Ekonomi Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB), İzmir depremi ile ilgili bir açıklama yaptı. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TSB Başkanı Atilla Benli, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, 5 Kasım’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek, hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek amacıyla da başta Bayraklı ilçesi olmak üzere kentte bir dizi temasta bulundu.

TSB’den yapılan açıklamada, sigorta sektörünün DASK dahil geride kalan bir haftada 10 milyon TL’ye yakın tazminat ödemesi gerçekleştirdiğini 100’den fazla sigorta eksperinin hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Deprem, sel, fırtına, tsunami gibi doğal felaketler bugün olduğu gibi bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. Bu nedenle de sigortalı olmanın ve sigortalı kalmanın bizlere verdiği güveni ise bu tür felaketler yaşadığımızda daha da iyi anlıyoruz. 5 Kasım 2020 tarihi itibarıyla sigorta şirketlerimiz, kasko, tekne, nakliyat, mühendislik ve yangın branşlarında toplam 2 bin 462 hasar dosyası açarken, sonuçlanan dosyalar için sigortalılarına 2.8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. DASK’ tan ise 12 bin 770 ihbar bildiriminde bulunan 14 ilimizde zorunlu deprem sigortası kapsamında, 153 dosya için 6.3 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Sigorta sektörü olarak ilk hedefimiz bugün olduğu gibi yarın da, hasar ihbarı aldığımız sigortalılarımızın hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak, tazminat ödemelerini yapmak ve böylece vatandaşlarımızın normal hayatlarına en kısa sürede dönmelerine katkıda bulunmaktır.”

İl ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 lira gibi bir tasarrufla zorunlu deprem sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekilen TSB açıklamasında, “Sigorta sektörü, bir doğal afet durumunda normal hayat koşullarına bir an önce dönebilmek için çok önemli bir misyon üstleniyor. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak, poliçeyi her yıl yenilemeyi ihmal etmemek ve bunu ihtiyari sigorta ürünleriyle desteklemek büyük önem taşıyor. İzmir depremi de başta hayat ve sağlık olmak üzere konut, işyeri ve kasko sigortası ile varlıklarımızın sigorta güvencesi altına alınmasının son derece önemli olduğunu gösterdi” denildi.

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