‹ Önceki Haber Dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesine ne tepki verdi? Dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesine ne tepki verdi? Sonraki Haber › Otomotiv sektörünün ihracatı arttı Otomotiv sektörünün ihracatı arttı

Trump'tan 'ürünleri ABD'de imal etsinler' mesajı

06.08.2018 - 08:47
Trump'tan 'ürünleri ABD'de imal etsinler' mesajı

ABD Başkanı Trump, "Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümrük tarifeleri en yüksek düzeyde işliyor. Dünya üzerindeki her ülke ABD'den servet çıkarmak istiyor, bu hep bizim zararımıza. Eğer vergilendirilmek istemiyorlarsa o zaman ürünlerini ABD'de imal etsinler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde çoğu (eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde, artan 21 trilyon dolarlık borcu da ödemeye başlayacağız ve aynı anda halkımız için vergileri düşüreceğiz. En azından ülkemiz için daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız." yorumunda bulundu.

##$HABER_1448178$##

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük tarifesi oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifini verdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine Pekin hükümeti, cuma günü, 60 milyar dolar değerinde Amerikan malına 4 aşamalı ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. ABD'nin kamu borcu 21 trilyon 305 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 


‹ Önceki Haber Dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesine ne tepki verdi? Dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesine ne tepki verdi? Sonraki Haber › Otomotiv sektörünün ihracatı arttı Otomotiv sektörünün ihracatı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.174 Değişim: -1,50% Hacim : 7.027 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.568 06.08.2018 Yüksek 95.501
Açılış: 95.290
5,1960 Değişim: 2,33%
Düşük 5,0865 06.08.2018 Yüksek 5,1962
Açılış: 5,0865
6,0067 Değişim: 2,21%
Düşük 5,8851 06.08.2018 Yüksek 6,0076
Açılış: 5,88505
202,30 Değişim: 1,88%
Düşük 198,39 06.08.2018 Yüksek 202,34
Açılış: 198,57
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.