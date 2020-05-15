Trump'tan 'ilişkiler daha da kötüleşebilir' sinyali | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "Şu anda Xi ile görüşmek istemiyorum, Çin ile ilişkileri bile kesebilirim" şeklinde açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile şu anda görüşmek istemediğini açıkladı.

Trump, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ile ilişkilerin kesilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Fox Business Network ile yaptığı söyleşide Trump, Çin'in hastalığı sınırlama konusunda başarısızlığı nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradığını ve salgının Beijing ile Ocak ayında yaptığı ticaret anlaşmasına gölge düşürdüğünü söyledi.

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Trump, "Böyle bir şeyin olmasına izin vermemeleri gerekiyordu. Harika bir ticaret anlaşması yapıyorum ama şimdi bana aynı gibi gelmiyor. Anlaşmanın üzerindeki mürekkep daha kurumadan salgın başladı" ifadelerini kullandı.

Trump, şimdiye kadar iyi bir ilişkisinin olduğunu söylediği Xi için de bu kez "Şu anda kendisiyle görüşmek istemiyorum" dedi.

Trump Cumhuriyetçi senatörün ulusal güvenlikle bağlantılı alanlarda öğrenim görmek isteyen Çinli öğrencilere ABD vizesi verilmemesi önerisiyle ilgili bir soruyu, "Yapabileceğimiz birçok şey var. Tüm ilişkiyi kesebiliriz" yanıtını verdi.

Trump, ABD'nin Çin'den yıllık ithalat rakamına atıfta bulunarak, "Şimdi Çin ile ilişkiyi kestiniz diyelim ne olacaktı? 500 milyar dolar tasarruf etmiş olacaktınız" ifadesini kullandı.

ABD istihbarat teşkilatları, koronavirüsün insan yapımı veya genetiği değiştirilmiş bir virüs olmadığını tespit ederek bazı Trump destekçileri tarafından öne sürülen virüsün insan yapımı olduğu iddiasını çürüttüler.

Çin'in virüsü kaynağında durdurmasının gerektiğini belirten Trump, "İster laboratuardan ister yarasalardan gelsin, bunun hepsi Çin'den geldi ve bunu durdurmalıydılar. Kontrolden çıktı" dedi.

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