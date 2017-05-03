Trump'tan 'hükümetin kapanmaya ihtiyacı var' açıklaması

ABD Başkanı Trump, federal hükümetin 2017 mali yılının eylül sonunda bitmesinin ardından "iyi bir kapanmaya" ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin 2017 mali yılının eylül sonunda bitmesinin ardından "iyi bir kapanmaya" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Trump'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı buldu.

Kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller ile sürdürülen müzakerelerden çıkan 2017 mali yılı bütçesinin Meksika duvarı için finansman içermemesinden rahatsız olan Trump, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında müzakere edilen bütçe planının nedeni Senato'da 60 oya ihtiyacımız olması ki buna sahip değiliz. Ya 2018'de daha fazla Cumhuriyetçi senatörü seçeriz ya da kuralları şimdi yüzde 51'e değiştiririz. Ülkemizin bu karmaşayı düzeltmek için eylülde iyi bir 'kapanmaya' ihtiyacı var."

Trump'ın cümlesindeki "kapanma" (shutdown) kelimesi İngilizcede bir iş yerinin ya da kurumun finansal nedenlerle faaliyetlerini durdurmasını tanımlamak için kullanılıyor.

"BAŞKAN TRUMP KIZGIN"

Bu sürpriz çıkışın ardından Beyaz Saray basın brifingini bekleyen Amerikalı gazeteciler, sorularını Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'e yöneltti.

Mick Mulvaney, Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili soru üzerine, "Başkan Trump, Demokratlarla iyi niyetle müzakere etmesine rağmen onların zafer kazanmış gibi davranmaya çalışmasına ve kendisini kötü göstermesine kızgın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Demokratların, Trump'ın bütçe tasarısında istediği hiçbir şeyi elde edememiş gibi davranmasının "berbat bir davranış"olduğunu" kaydeden Mulvaney, "Eylülde hükümetin kapanacağını öngörmüyorum. Ancak eğer müzakereler Demokratlar son birkaç gündekinden daha iyi davranmazsa bu kaçınılmaz olabilir." şeklinde konuştu.

Mulvaney, "hükümetin kapanmasının karmaşayı nasıl düzelteceği" yönündeki soruya, "Er ya da geç, farklı davranmaya başlamak zorundayız. Eğer eylül ayına geldiğimizde işler hala eski tas eski hamam işliyorsa, hiçbir şey değişmediyse ve hükümetin kapanması bunu değiştirecekse bu benim için sorun olmaz" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mulnavey, iyi bir kapanmanın nasıl olacağı sorusu üzerine "Bilmiyorum. Onu hiç yaşamadık" dedi.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de kamu kuruluşları neredeyse her yıl yaşanan bütçe krizleri nedeniyle kapanmanın eşiğine geliyor.

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