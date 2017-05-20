Trump'ın krizleri ABD ekonomisini sarsar mı?

Amerikalı ekonomistler, ABD Başkanı Trump'ın odağında yer aldığı krizlerin ülke ekonomisini fazla etkilemeyeceği görüşünü paylaşıyor.

Beyaz Saray'daki dördüncü ayını yarın tamamlayacak Trump, ilk 100 gününde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Adalet Bakanı Jeff Sessions'in Rus yetkililerle yaptığı gayri resmi görüşmeler nedeniyle zor günler geçirmişti.

Flynn, görevine başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Moskova'ya yönelik yaptırımları görüştüğü iddialarının ardından istifa ederken, Sessions aynı sebeple Rusya'ya yönelik soruşturmalardan el çekmek zorunda kalmıştı.

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Trump'ın başı son iki haftadır ise Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i görevden alması, Beyaz Saray'da görüştüğü Rus diplomatlara gizli istihbarat bilgilerini açıkladığı iddiası ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın durdurmasını istediğine yönelik spekülasyonlarla ağrımaya devam etti.

Dünyanın en büyük ekonomisinde yaşanan siyasi çalkantı, küresel hisse senetleri ve doların hafta ortasında ciddi değer kaybetmesine neden oldu.

New York borsası, Trump’ın “adaleti engellenmek” suçundan görevden alınmasına dahi yol açabilme ihtimali bulunan söz konusu iddiaların ardından hafta ortasında son 8 ayın en kötü gününü yaşadı.

Dalgalanmanın dün gelen tepki alımlarıyla durulması yatırımcıları biraz rahatlatsa da siyasi belirsizliğin piyasalarda süregelen iyimserliği dağıtabileceğinden korkuluyor.

"WASHİNGTON’DA YAŞANANLARIN EKONOMİYİ SARSMASI ZOR"

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, piyasaların verdiği kayıpların önemli bir bölümünün Trump’ın vergi reformu ve altyapı yatırımlarına yönelik beklentilerin azalmasından kaynakladığını belirtti.

Zandi, finansal piyasalarda gelecek günlerde yeniden ani dalgalanmalar yaşayabileceğini ancak bunların ABD ekonomisi için şimdilik tehlike arz etmediğini vurgulayarak, “ABD ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu düşünüyorum. Washington’da yaşananların ülke ekonomisini sarsması zor” değerlendirmesini yaptı.

“VERGİ REFORM KASIM-ŞUBAT DÖNEMİNDE YASALAŞABİLİR”

Mott Capital Management Pörtföy Müdürü Michael Kramer ise Trump’ı çevreleyen skandalların ekonomi politikalarını “tehlike düşürdüğü” tezine katılmadığını belirtti.

Kramer, “Ekonomi politikalarının risk altında olduğunu düşünmüyorum çünkü bunlar sadece Trump’ın değil, Cumhuriyetçi Parti’nin planları. Cumhuriyetçiler Obamacare’i iptal etmeyi ve vergi reformunu 2010 yılından beri planlıyor. Şu an hem Beyaz Saray’ın hem Temsilciler Meclisi’nin hem de Senato’nun Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması kimin başkan olduğundan daha önemli” ifadelerini kullandı.