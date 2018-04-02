Trump'ın kritik listeyi açıklayacağı tarih belli oldu

Trump yönetimi, Amerikan şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle Çin'i cezalandırmak amacıyla hazırladığı gümrük vergisine tabi olacak Çin mallarının listesini bu hafta açıklayacak.

Ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerini hedef alması beklenen bu gelişmeyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının kızışması bekleniyor. Yetkililer, ABD'nin hedef aldığı yıllık 50-60 milyar dolar değerdeki ithalatın büyük bölümünün "yüksek teknoloji" ürünleri olduğunu ancak bu vergilerin uygulanmasının iki ay kadar zaman alabileceğini söylemişlerdi.

Başkan Donald Trump'ın 22 Mart'ta imzaladığı Çin gümrük vergileri emri uyarınca vergiye tabi tutulacak ürünlerin listesi en geç Cuma gününe kadar ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklanacak.

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Bu vergiler, USTR'nin Amerikan fikri mülkünün "ekonomik olmayan" yöntemlerle transfer edilmesine yol açan resmi politikasını değiştirmesi için Çin hükümetine baskı yapmayı hedefliyor.

USTR, Amerikan vergilerine temel olan soruşturmada, Çin'in Amerikan fikri mülkiyetini sistematik olarak istismar ettiği ve bunu şirketleri ortak girişime zorlayarak, teknoloji alanında adil olmayan ruhsat kuralları getirerek yaptığı ve Amerikan teknoloji şirketlerine, devlet finansmanıyla satın alarak ya da açıkça hırsızlama olarak sahip olduğu sonucuna varmıştı.

Yasalarının teknoloji transferini zorunlu tuttuğunu yalanlayan ve ABD'nin ticari yaptırımlarına karşılık vereceğini söyleyen Çin ise, Pazar günü 128 ithal Amerikan ürününe yüzde 25'e varan ek vergi getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret savaşının global ekonomiyi ezeceğinden duyulan kaygı giderek artıyor.