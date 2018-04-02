‹ Önceki Haber Dış ticaret açığı yüzde 28 arttı Dış ticaret açığı yüzde 28 arttı Sonraki Haber › Martta en fazla karnabaharın fiyatı arttı Martta en fazla karnabaharın fiyatı arttı

Trump'ın kritik listeyi açıklayacağı tarih belli oldu

02.04.2018 - 10:57
Trump'ın kritik listeyi açıklayacağı tarih belli oldu

Trump yönetimi, Amerikan şirketlerine uyguladığı teknoloji transferi koşulları nedeniyle Çin'i cezalandırmak amacıyla hazırladığı gümrük vergisine tabi olacak Çin mallarının listesini bu hafta açıklayacak.

Ağırlıklı olarak Çin'in teknoloji ürünlerini hedef alması beklenen bu gelişmeyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının kızışması bekleniyor. Yetkililer, ABD'nin hedef aldığı yıllık 50-60 milyar dolar değerdeki ithalatın büyük bölümünün "yüksek teknoloji" ürünleri olduğunu ancak bu vergilerin uygulanmasının iki ay kadar zaman alabileceğini söylemişlerdi.

Başkan Donald Trump'ın 22 Mart'ta imzaladığı Çin gümrük vergileri emri uyarınca vergiye tabi tutulacak ürünlerin listesi en geç Cuma gününe kadar ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından açıklanacak.

##$HABER_1445106$##

Bu vergiler, USTR'nin Amerikan fikri mülkünün "ekonomik olmayan" yöntemlerle transfer edilmesine yol açan resmi politikasını değiştirmesi için Çin hükümetine baskı yapmayı hedefliyor.

USTR, Amerikan vergilerine temel olan soruşturmada, Çin'in Amerikan fikri mülkiyetini sistematik olarak istismar ettiği ve bunu şirketleri ortak girişime zorlayarak, teknoloji alanında adil olmayan ruhsat kuralları getirerek yaptığı ve Amerikan teknoloji şirketlerine, devlet finansmanıyla satın alarak ya da açıkça hırsızlama olarak sahip olduğu sonucuna varmıştı.

Yasalarının teknoloji transferini zorunlu tuttuğunu yalanlayan ve ABD'nin ticari yaptırımlarına karşılık vereceğini söyleyen Çin ise, Pazar günü 128 ithal Amerikan ürününe yüzde 25'e varan ek vergi getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret savaşının global ekonomiyi ezeceğinden duyulan kaygı giderek artıyor.


‹ Önceki Haber Dış ticaret açığı yüzde 28 arttı Dış ticaret açığı yüzde 28 arttı Sonraki Haber › Martta en fazla karnabaharın fiyatı arttı Martta en fazla karnabaharın fiyatı arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.936 Değişim: 0,01% Hacim : 1.845 Mio.TL Son veri saati : 12:27
Düşük 114.691 02.04.2018 Yüksek 115.390
Açılış: 115.217
3,9629 Değişim: 0,18%
Düşük 3,9499 02.04.2018 Yüksek 3,9681
Açılış: 3,9557
4,8883 Değişim: 0,25%
Düşük 4,8667 02.04.2018 Yüksek 4,8934
Açılış: 4,87595
169,70 Değişim: 0,65%
Düşük 168,92 02.04.2018 Yüksek 169,83
Açılış: 168,92
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.