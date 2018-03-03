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"Trump'ın gümrük vergisi ABD büyümesini düşürebilir"

03.03.2018 - 11:11

Barclays ekonomistleri, Trump'ın gümrük vergisi ABD büyümesini yüzde 0.2 düşürebileceğine dikkat çekti.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin arttırılması yönündeki açıklamasının ticaret savaşını tetikleyeceği ve ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle, hisse senetleri ve tahvil faizleri sert düşüşe geçti. Boeing Co. ve United Technologies Corp. gibi büyük çelik ve alüminyum ihracatçısı firmaların hisse senetleri değer kaybetti.

Barclays Plc ekonomistleri, gümrük vergisi uygulamasının bu sene ABD büyümesini yüzde 0.2 oranında düşürebileceğini kaydederek, "İlerdeki riskler ticaret ortaklarının nasıl tepki vereceğine bağlı" dedi.

Sıkı iş gücü piyasası ve vergi kesintilerinin ABD ekonomisini canlı tutması olası. Ticaret gerginliği büyüme üzerine baskı oluşturabilir ve enflasyonu Fed politika yapıcılarının isteğinden fazla yükseltebilir.


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