Chicago Fed Başkanı Evans, Trump'ın Fed'e yönelttiği eleştirilere yanıt olarak, "Biz güçlü ekonomiye, güçlü temellere bakıyoruz ve politikamızı buna göre ayarlıyoruz" dedi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, CNBC televizyonuna verdiği ropörtajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Evans, "Biz güçlü ekonomiye, güçlü temellere bakıyoruz ve politikamızı buna göre ayarlıyoruz" yorumunu yaptı.

Charles Evans, "İçinde bulunduğumuz durumla ilgili bir çok konu var ve ben enflasyonun ekonomi içinde nasıl bir gelişim gösterdiğine bakıyor olacağım. Ayrıca bir tahmin olarak bu yıl yüzde 3.2, gelecek yıl yüzde 2.5, 2020'de ise yüzde 2 ile yüzde 2.2 arasında büyüme olacağını söyleyebilirim.

Evans, nötr faiz oranın yüzde 2.75 ile yüzde 3 arasında olmasının ekonomiyi ne hızlandıracağını ne de yavaşlatacağını belirterek, yakın dönemde nötr faiz ile ilgili bir çok belirsizliğin olduğunu, Fed'in faiz oranını nötr faizin 50 baz puan üzerinde artırmaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.