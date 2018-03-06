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Trump'ın ek gümrük vergisi planına destek

06.03.2018 - 08:42

Cumhuriyetçi ABD Senatörü Sullivan, "Asıl sorun, Çin'in hızla artan çelik üretimi nedeniyle küresel çelik piyasasındaki fazla kapasiteden oluşuyor" dedi.

Cumhuriyetçi ABD Senatörü Daniel Sullivan, Başkan Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirme planına destek verdiğini söyleyerek sorunun Çin'den kaynaklandığını söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bugün başlayan IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sullivan, Trump hükümetinin bu hafta açıklaması beklenen ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergileri getirme planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel çelik piyasasında Çin'e işaret eden Sullivan, "Asıl sorun Çin'in hızla artan çelik üretimi nedeniyle küresel çelik piyasasındaki fazla kapasiteden oluşuyor. Bu sadece çelikle ilgili de değil. Çin'den kaynaklanan zorluklarla da ilgili." ifadelerini kullandı.

Sullivan, son 10 gün içinde bazı Asya ülkelerinden bakanlarla bir araya geldiği bilgisini paylaşarak, söz konusu yetkililerin de Çin'in artan çelik üretiminin uluslararası çelik piyasasında yarattığı zorluklar hakkında ABD ile hemfikir olduğunu kaydetti.

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ABD'nin müttefikleriyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Sullivan, "Çin, uzun vadede ekonomik tehlikeler dayatıyor." yorumunda bulundu.

Dünya Çelik Birliği verilerine göre, geçen sene 81,6 milyon ton çelik üreten ABD dünyada 5'inci sırada gelirken, Çin 831,7 milyon ton çelik üretimiyle bu alanda zirvede yer almıştı.

"NAFTA'NIN YENİDEN MÜZAKERESİ FIRSATLAR SUNACAK"

Sullivan, Trump hükümetinin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresi hakkında da konuştu.

NAFTA'nın yeniden gözden geçirilmesinin ABD enerji sektörü için önemli fırsatlar sunacağına inandığını dile getiren Sullivan, anlaşmanın bugünün şartlarına göre uyarlanmasının Kuzey Amerika enerji altyapısı ve güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.

Sullivan, Trump hükümetinin aralık ayı sonunda ABD'de kurumlar vergisini düşürmesinin Amerikalı enerji şirketlerine katkıda bulunacağının altını çizerek, "Vergi kesintisi sayesinde Amerikan ekonomisinin daha iyiye gideceğine inanıyorum. Enerji sektörü de ekonomiye inanılmaz katkıda bulunacak." yorumunu yaptı.

"ABD'DE ENERJİ RÖNESANSI"

Sullivan, ABD'de hızla artan petrol ve doğalgaz üretimi hakkında da değerlendirmelerde bulunurken, ülkede "enerji rönesansı" yaşanması için enerji projelerinin daha hızlı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama hükümetini eleştiren Sullivan, 2008-2016 yılları arasında ülkedeki petrol ve doğalgaz projelerinin önünün Obama hükümeti tarafından kesildiğini öne sürdü.

Sullivan, "Tek bir boru hattının inşası için izin süresi 8 yıl sürmemeli. ABD'nin enerji güvenliği için daha hızlı izin süreçleri, düzenlemelerde reformlar ve şeffaflık gerekiyor." şeklinde konuştu.

Trump hükümetinin petrol ve doğalgazda üretimi arttırmak için girişimlerinin ABD enerji sektörüne katkıda bulunacağının altını çizen Sullivan, senatörü olduğu Alaska eyaletinin de Asya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı için yeni projeler geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Kanada'dan ABD'ye petrol taşıması planlanan Keystone XL ham petrol boru hattı Obama hükümeti tarafından 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerden ötürü Kasım 2015'te reddedilmişti. Trump ise Beyaz Saray koltuğuna oturduktan kısa süre sonra geçen sene mart ayında projeyi onaylamıştı.


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