"Trump yüzünden petrol fiyatı 100 doları aşacak"

İran'ın OPEC temsilcisi, Trump'ın yol açtığı arz sorunları yüzünden petrolün varil fiyatının yakında 100 doları aşacağını ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın fiyatları düşürecekleri beklentisinin boş olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) fiyatları yükseltmekle dün yeniden suçladı ve Suudi Arabistan ve diğer müttefiklerinin, eğer İran'a karşı Amerikan korumasından yararlanmak istiyorlarsa daha fazla petrol üretmeleri gerektiğini söyledi. Reuters'in haberine göre; OPEC'in üçüncü büyük üreticisi olan İran'ın bazı müşterileri, ABD yaptırımları nedeniyle şimdiden İran'dan petrol alımlarını azaltıyorlar.

İran'ın OPEC yetkilisi Hossein Kazempur Ardebili dün Reuters'e yaptığı açıklamada, "Trump İran'ın küresel piyasalara erişimini engellerken Suudi Arabistan ve Rusya'nın eline rehin düşeceğini hesaplamış olmalıydı" dedi. Kazempur fiyatların düşük kalmasının bu iki ülkenin işine gelmeyeceğini belirtti.

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Kazempur, "Tüm dünyadaki, özellikle ABD'deki tüketicilerin benzin istasyonlarında gereksiz (yüksek) fiyatlar ödemesinin sorumluluğu sadece (Trump'ın) omuzlarında olacak; petrolün varilinin 100 doların üstüne çıkacağı günler de gelecek" dedi.

ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi, Kasım ortasında yapılacak kısmi Kongre seçimleri öncesi Trump için sorun olabilir. Bu artış, Cumhuriyetçilerin Trump'ın getirdiği vergi indirimleri ve federal regülasyonların azaltılmasıyla ekonominin canlandığı iddialarını geçersiz kılabilir.

Trump Cumartesi günü bir Twitter mesajında Suudi Arabistan'ın petrol üretimini, 2 milyar varil artırmayı kabul ettiğini duyurdu ancak daha sonra Beyaz Saray bunu doğrulamayan bir açıklama yaptı.

Trump OPEC'ten şikayetini sürdürürken ABD bir yandan da Avrupalı müttefiklerine İran petrolü almamaları için baskı yapıyor.

İran ise, ABD'den gelecek düşmanca bir adıma karşı, Körfez'den petrol ihracatının yolunu tıkayacağını söyledi.

Kazempur, "Biz hepimiz komşuyuz ve öyle kalmak istiyoruz. Bunu yapabileceğimizi ve beraberce yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Kimse (Trump'ın) kendisini korumasını istemiyor. Siz başkanlığa geldiğinizden beri herkesle kavga ediyorsunuz" dedi.

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