Trump ve Powell'dan 'ekonomi' görüşmesi | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell ekonomiyi görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Bu görüşme, Powell'ın Şubat 2017'de göreve gelmesi ve kendisini atayan Trump'ın eleştirilerinin hedefi olmasından bu yana ikinci görüşme oldu.

Toplantıyı basın bülteninde açıklayan Fed, Trump ve Powell'ın "ekonomi, büyüme, istihdam ve enflasyonu ele almak üzere" bir araya geldiklerini ifade etti.

Trump dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Powell ile görüşmesini "iyi ve samimi" olarak nitelendirerek, "Faizler, negatif faizler, düşük enflasyon dahil her şeyi ele aldık. Ayrıca doların gücü, imalata etkisi, Çin, AB ve diğer ülkelerle ticareti görüştük" dedi.

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Trump ayrıca dün geç saatlerde Twitter'da yaptığı açıklamada, Fed'in faiz oranının diğer rakip ülkelerin faiz oranlarına göre çok yüksek olmasına itiraz ettiğini söyleyerek "Aslında, faizlerimizin diğerlerinden daha düşük olması gerekiyor (Biz ABD'yiz). Çok güçlü seyreden dolar üreticilere ve büyümeye zarar veriyor!" dedi.

Trump'ın açıklamaları yaklaşımında değişikliğe işaret ediyor. Trump son aylarda Powell'ı ve Fed politika yapıcılarını faiz oranlarını düşürmediği için "zavallı" ve "mankafa" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca Ağustos'ta Powell'ı kişisel olarak Çin lideri Jin Jinping ile bir tutarak, ABD'nin düşmanı olarak nitelendirmişti.

Trump, bir yıldan uzun süredir Fed'i faizleri çok yüksek tutarak ve ABD’yi, Avrupa ve Japon merkez bankalarının belirlediği negatif faiz oranlarının faydalarından mahrum bırakarak, ekonomi politikalarına zarar vermekle suçladı.

Fed'in açıklamasında, "Powell, para politikasının izleyeceği yolun tamamen ekonominin görünümüne ilişkin gelen verilere bağlı olacağı görüşü hariç, para politikasına ilişkin beklentilerini görüşmedi" denildi.

Açıklamada, Powell'ın görüşmedeki yorumlarının geçen hafta iki kez Kongre'de yaptığı konuşmalarla "tutarlı" olduğu vurgulandı.

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