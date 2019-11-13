Trump 'negatif faiz oranı' çağrısını tekrarladı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın ABD'yi diğer ülkelerle rekabet konusunda dezavantajlı olmasına neden olduğu söyleyerek, faizleri artırması ve daha sonra düşürmesi nedeniyle Fed'e yönelik eleştirisini tekrarladı ve negatif faiz oranları çağrısını tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump dün New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başkanlık döneminde faiz artırımlarına rağmen ekonominin benzersiz şekilde büyüdüğünü belirtti.

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Trump, "Unutmayın ki faizleri açıkça düşüren ülkelerle aktif olarak rekabet ediyoruz, böylece birçoğu negatif faiz olarak bilinen borçlarını öderken, ödeme alıyorlar. Kim böyle bir şey duydu? Bana bu paradan biraz verin. Ben biraz para istiyorum. Fed bunu yapmamıza izin vermiyor" dedi.

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