Trump 'metal fırtına' çıkarmaya hazırlanıyor

Washington Post'un haberine göre, Trump müttefiklerine metal tarifesi uygulamaya başlayabilir.

Washington Post’un haberine göre ABD Başkanı Başkanı Donald Trump Perşembe günü Kanada, Meksika ve AB’den ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük tarifesi uygulama kararı alabilir.

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Adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırılan haberde Trump’ın son dakikada vazgeçme ihtimali bulunduğu için sürecin henüz kesinleşmediği kaydedildi.

ABD, çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almış, AB ile sınır ülkelerini geçici olarak tarifelerden muaf tutmuştu.

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