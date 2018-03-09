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Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergisi kararını imzaladı

09.03.2018 - 09:00

ABD Başkanı Trump, "Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını imzaladı.

Trump, tartışmalı gümrük vergisi kararı için Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "Bugün aldığımız kararlar, bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu." dedi. 
ABD'nin çelik ve alüminyum endüstrilerinin uzun yıllardır diğer ülkeler tarafından hedef alındığını kaydeden Trump, güçlü çelik ve alüminyum endüstrilerinin ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Trump, "Sonunda uzun süredir devam eden sorunu çözmek için adım atıyoruz. Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini ifade eden Trump, söz konusu tarifelerin en az 15 gün daha yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi.

Trump, ABD'nin 9 ay süren soruşturma sonucunda çelik ve alüminyuma getirmeye karar verdiği gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık olduğunu belirtirken, "ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek." dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ı çelik ve alüminyuma yönelik tarifelere yönelik alternatif arayan ülkelerle müzakere etmek için görevlendirdiğini bildiren Trump, Kanada ve Meksika'ya süren NAFTA müzakereleri nedeniyle şu an itibarıyla söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirdi. 


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