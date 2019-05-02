Trump, Kongre'den 4.5 milyar dolar istedi | Ekonomi Haberleri

Trump, ABD'nin güneyden artan göç nedeniyle Kongre'den 4.5 milyar dolar istedi.

ABD yönetimi ülkenin güney sınırındaki göçmen satışının artışı nedeniyle kamu kaynaklarının yetersiz kaldığına dikkat çekerek Kongre'den 4.5 milyar dolarlık acil finansman istedi.

Reuters tarafından görülen ve ilk olarak Washington Post tarafından bildirilen talebin bir kopyasına göre; bu talep edilen miktarın 3.3 milyar doları gözaltındaki mültecilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını, 1.1 milyar doları personel giderlerini ve 178 milyon doları ise bilgi teknolojisi ve diğer ihtiyaçları kapsıyor.