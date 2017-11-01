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Trump kademeli vergi indirimine açık değil

01.11.2017 - 10:03

ABD Başkanı Donald Trump, şu an kurumsal vergi oranında kademeli indirime gidilmesini değerlendirmediğini söyledi.

Trump, Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Çeşitli sektörlerin, dernek yöneticileriyle temsil edildiği toplantıda vergi reformu masaya yatırıldı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, iş dünyasından vergi reformu için destek beklediğini vurgularken, "Amerika'nın ekonomik ve ulusal güvenlik öncelikleri için birkaç gün sonra Asya'ya seyahat edeceğim. Hepinizin burada kalarak vergi reformu ve vergi indirimleri konusunda yakaladığımız momentumu sürdüreceğinize güveniyorum." ifadelerini kullandı. 

Vergi reformuyla ilgili tasarıyı Noel'den önce imzalamayı istediğini belirten Trump, vergi indirimlerinin ülke ekonomisine 4 trilyon dolardan fazla katkı sağlayacağı öngörüsünde bulundu. 

Trump, konuşmasının sonunda şirketlere yönelik vergi oranında kademeli indirime açık olup olmadığının sorulması üzerine, "Şu an ona bakmıyoruz. Umarım öyle olmaz." yanıtını verdi. 

Bloomberg News dün, ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin şu an yüzde 35 olan kurumlar vergisi oranının 2022'ye kadar kademeli olarak yüzde 20'ye düşürülmesini müzakere ettiğini yazmıştı. 

Daha önce tek hamlede yüzde 20'ye indirilmesi planlanan kurumlar vergisinin her yıl birkaç puan düşürülmesinin görüşüldüğü iddia edilen haberde, Cumhuriyetçilerin ilk aşamada gelecek yıldan itibaren 3 puanlık indirime gitmeyi değerlendirdikleri belirtilmişti. 
 


Etiketler

  • Beyaz Saray
  • vergi indirimi
  • vergi formu
  • ABD Başkanı Donald Trump
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