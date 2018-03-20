`Trump`ın vergi kararı garip ve mantıksız`

Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi Kıdemli Uzmanı Jacques Pelkmans, küresel ticaretin en büyük oyuncularından ABD`nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin, "Trump`ın aldığı gümrük vergileri kararı garip ve mantıksız. Üzücü bir durum ama Trump sadece öngörülemez değil, ekonomik anlamda düşünceleri tamamen hatalı ve çarpık. Trump, eğer bu hatalı fikirlerle hareket ederse bütün ekonomik çevreye zarar verir" dedi.

Brüksel'deki önemli düşünce kuruluşlarından vrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) Kıdemli Uzmanı Pelkmans, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın gümrük vergisi kararının ABD'de iş dünyası ve Cumhuriyetçi Parti tarafından karşılık görmediğini belirten Pelkmans, Trump'ın kararının doğruluğunu önce ABD'de kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Pelkmans, gümrük vergilerinin pek çok ABD müttefikini de etkileyeceğine dikkati çekerek, "Trump'ın aldığı gümrük vergileri kararı garip ve mantıksız. Üzücü bir durum ama Trump sadece öngörülemez değil, ekonomik anlamda düşünceleri tamamen hatalı ve çarpık. Trump, eğer bu hatalı fikirlerle hareket ederse bütün ekonomik çevreye zarar verir." diye konuştu.

AB'nin tek başına Trump'ın fikrini değiştiremeyeceğini vurgulayan Pelkmans, AB'nin bu uygulamaya karşılık vermesi ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunması gerektiğini dile getirdi.

Pelkmans, AB'nin ABD'yle uzlaşma sağlaması ve bu gümrüklerden muaf tutulması halinde bile DTÖ'ye gitmesi gerektiğini belirterek, "Trump, DTÖ sistemini zarara uğratıyor. Buna kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Ancak bu Trump gibi bir kişiye karşı işe yarar mı? Bunu tahmin etmesi zor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle aldığı gümrük kararının yasadışı olduğunu söyleyen Pelkmans, "Bunlar 18. yüzyıl uygulamaları ve DTÖ bunu engellemek üzere kuruldu. Gümrükleri kurallara uygun uygulamanız gerekir." dedi.

"ABD'NİN AVRUPA ARABALARINA İLAVE GÜMRÜK UYGULAMA TEHDİDİ TAMAMEN ÇILGINCA"

AB ve ABD'nin karşılıklı olarak ticari sınırlamaları ve sorunları aşmak için Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri yapması gerektiğini vurgulayan Pelkmans, "1,5 yıl öncesine kadar TTİP müzakerelerinde önemli ilerleme sağlanmıştı. DTÖ kurallarına göre bu meseller ticaret anlaşması müzakereleri aracılığıyla çözülür. Bir durumdan hoşnut değilsen ürünlere gümrük vergilerini kendi uygun bulduğun şekilde arttıramazsın. Böyle bir hakkın yok. Bu olursa DTÖ anlamını yitirir." değerlendirmesinde bulundu.

Pelkmans, AB tarafının karşılık olarak değişik ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulaması halinde Avrupa arabalarına ilave vergi koymasının DTÖ kurallarınca mümkün olmadığını dile getirdi.

ABD'nin Avrupa arabalarına ilave gümrük uygulama tehdidinin "tamamen çılgınca" olduğuna dikkati çeken Pelkmans, "AB'den ithal edilen arabalara ilave vergi uygulamak ekonomik bir savaş ilanıdır. Bu, DTÖ kural ve ruhuna tamamen aykırıdır." dedi.

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti. ABD tarafından muaf tutulacak ülkeler arasına Avustralya da eklenmişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünler yer alıyor.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yakın zamanda gümrük vergileri ve diğer ticaret konularını görüşmek üzere buluşacak.

Etiketler