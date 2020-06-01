‹ Önceki Haber Veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek Veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek Sonraki Haber › ASELSAN'dan polislere yeni teknoloji ASELSAN'dan polislere yeni teknoloji

Trump G7 zirvesini erteliyor

01.06.2020 - 09:17 | Son Güncelleme :
Trump G7 zirvesini erteliyor | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump G7 zirvesini erteliyor; daha fazla ülkenin davet edilmesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesini erteleneceğini ve Eylül ayına kadar ya da daha sonraki dönemde, davet listesine Avusturalya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesiyle düzenlenmesini ümit ettiğini söyledi.

Cumartesi günü ABD Başkanı'nın seyahat ettiği uçak olan Air Force One'da Florida'dan Washington'a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin yer aldığı G7 için şu anki haliyle "zamana uymayan bir grup ülke" ifadesini kullandı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Trump "Erteliyorum çünkü G7'nin şu anda dünyada olan biteni tam olarak temsil ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Çoğu ülkeden bu karara ilişkin bir yorum gelmezken Almanya'da hükümet sözcüsü Berlin'in "detayları beklediğini" söyledi.

Trump'ın G7'ye yeni ülkeleri kalıcı olarak mı eklemek istediği net olarak bilinmiyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.266 Değişim: 1,65% Hacim : 14.112 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 106.357 01.06.2020 Yüksek 107.372
Açılış: 106.481
6,8109 Değişim: 0,01%
Düşük 6,8027 02.06.2020 Yüksek 6,8189
Açılış: 6,81
7,5896 Değişim: 0,28%
Düşük 7,5697 02.06.2020 Yüksek 7,5951
Açılış: 7,5697
381,19 Değişim: 0,07%
Düşük 380,43 02.06.2020 Yüksek 382,07
Açılış: 380,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.