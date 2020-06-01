Trump G7 zirvesini erteliyor | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump G7 zirvesini erteliyor; daha fazla ülkenin davet edilmesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesini erteleneceğini ve Eylül ayına kadar ya da daha sonraki dönemde, davet listesine Avusturalya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesiyle düzenlenmesini ümit ettiğini söyledi.

Cumartesi günü ABD Başkanı'nın seyahat ettiği uçak olan Air Force One'da Florida'dan Washington'a dönerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin yer aldığı G7 için şu anki haliyle "zamana uymayan bir grup ülke" ifadesini kullandı.

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Trump "Erteliyorum çünkü G7'nin şu anda dünyada olan biteni tam olarak temsil ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Çoğu ülkeden bu karara ilişkin bir yorum gelmezken Almanya'da hükümet sözcüsü Berlin'in "detayları beklediğini" söyledi.

Trump'ın G7'ye yeni ülkeleri kalıcı olarak mı eklemek istediği net olarak bilinmiyor.

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