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Trump, G20 zirvesinde Erdoğan ile görüşecek

25.06.2019 - 08:34
Trump, G20 zirvesinde Erdoğan ile görüşecek | Ekonomi Haberleri

Trump, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu en az sekiz dünya lideriyle görüşecek.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G20 zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu en az sekiz dünya lideriyle ikili görüşmeler yapacağını belirtti.

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde bulunacağını söyleyen yetkili, Trump'ın programı sürekli değiştiği için bu görüşmelere ilişkin tarih ve saat bilgisi vermedi.

Yetkilinin telekonferans aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Trump ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve zirveye ev sahipliği yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile de görüşecek.


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