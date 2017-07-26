Trump, Fed yeni başkan adaylarını açıkladı

ABD Başkanı Trump , "Yellen kesinlikle adaylardan biri. Gary'i (Cohn) uzun süredir tanıyorum ancak birlikte çalışarak ona büyük saygı duymaya başladım. Gary, kesinlikle listede" şeklinde açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için birkaç kişiyi değerlendirdiğini belirterek, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'in ve Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un bu isimler arasında yer aldığını söyledi.

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Fed Başkanı Yellen'i ikinci başkanlık dönemi için atayabileceğini kaydetti. "Yellen'in davranış biçimini beğeniyorum. Çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, Yellen'in düşük faiz politikasından da memnun olduğunu dile getirdi. Trump, Yellen'in ilk başkanlık döneminin Şubat 2018'de dolmasının ardından yerine kimin geçeceği sorusu üzerine, "Yellen kesinlikle adaylardan biri." dedi.

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Bununla birlikte aday listesinde 2-3 ismin daha bulunduğunu ifade eden Trump, mülakatta yanında bulunan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn'un bunlardan biri olduğunu teyit etti. Trump, "Gary'i uzun süredir tanıyorum ancak birlikte çalışarak O'na büyük saygı duymaya başladım. Gary, kesinlikle listede." diye konuştu. Öte yandan Trump'ın "Cohn'un şu anki pozisyonunu sevdiğini" söylemesi, Cohn'un Fed başkanlığına sıcak bakmadığı spekülasyonlarına neden oldu.

Fed Başkanlığı için aday listesinde yer alan diğer isimleri açıklamayan Trump, karar vermek için henüz erken olduğunu sözlerine ekledi. Trump, başkan seçilmeden önce Yellen'in ilk dört yıllık görev süresi 3 Şubat 2018'de dolduğunda muhtemelen yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.