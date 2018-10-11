Trump 'Fed' eleştirilerini tekrarladı

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın politikalarında "çok agresif" olduğunu tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarında "çok agresif" olduğunu ve faiz oranları konusunda büyük bir hata yaptığını söyleyerek eleştirisini tekrarladı.

##$HABER_1449690$##

Trump "Fox&Friends" programında yaptığı söyleşide, FED'in "biraz fazla ukalalık" ettiğini belirterek, "Büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR