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Trump 'Fed' eleştirilerini tekrarladı

11.10.2018 - 16:59 | Son Güncelleme :
Trump 'Fed' eleştirilerini tekrarladı

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın politikalarında "çok agresif" olduğunu tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarında "çok agresif" olduğunu ve faiz oranları konusunda büyük bir hata yaptığını söyleyerek eleştirisini tekrarladı.

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Trump "Fox&Friends" programında yaptığı söyleşide, FED'in "biraz fazla ukalalık" ettiğini belirterek, "Büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

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