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Trump ek gümrük vergileri erteleme sözünü reddetti

28.06.2019 - 14:38
Trump ek gümrük vergileri erteleme sözünü reddetti | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini altı ay boyu erteleyeceğini söylediğini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinin ardından basına konuştu. Trump, Xi ile görüşmesinin heyecanlı olacağını ve en kötü ihtimalle üretken bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.

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DHA'nın haberine göre; Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le erken saatlerde yaptığı görüşme sonrasında, iki ülkenin ilişkilerini iyileştirmenin tüm dünyanın yararına olacağı konusunda anlaştıklarını söylemişti.


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