Trump Cumhuriyetçilerin fikrini aldı

ABD Başkanı Trump, Fed başkanlığı konusunda Cumhuriyetçilerin fikrini aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Senato'daki Cumhuriyetçilerle görüşerek Şubat ayında görev süresi dolacak Janet Yellen'in yerine, ABD Merkez Bankası'na (Fed) kimin başkanı olabileceği konusunda görüşlerini aldı.

Senato'nun iki numaralı Cumhuriyetçi üyesi John Cornyn Trump ile yedikleri öğle yemeğinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "(Trump) yakında karar vereceğini belirtti" dedi ancak en fazla desteği kimin aldığını söylemedi.

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Konuya yakın bir kaynağa göre Trump senatörlerin Stanford üniversitesinde ekonomi profesörü John Taylor'dan mı yoksa halen Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'dan mı yana olduklarını görmek istedi.

Kaynak, Fed başkanlığı için Taylor'ı tercih eden senatör sayısının daha fazla olduğunu söyledi.

Kaynak, Trump'ın Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden görevlendirmeyi de düşündüğünü belirtti.

Trump Pazar günü Fox Business Network ile yaptığı söyleşide Fed'in en üst düzey pozisyonları hem Powell'ı, hem Taylor'ı seçmeyi düşündüğünü ancak Yellen'i de beğendiğini belirtti.

Beyaz Saray yetkilileri, Fed başkanlığı için Trump'ın baş ekonomi danışmanı Gary Cohn ve eski Fed yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh'ın da düşünüldüğünü belirtmişlerdi.