‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'da öğle arası kalkıyor Borsa İstanbul'da öğle arası kalkıyor

Trump: Çin'le anlaşmaya hazır değiliz

10.08.2019 - 13:07
Trump: Çin'le anlaşmaya hazır değiliz | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Çin'le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Çin'le açık bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Trump, müzakerelerin planlandığı gibi eylülde yapılıp yapılmayacağını göreceklerini belirtti.

Çin'e getirdikleri ilave gümrük vergilerinin ekonomik karşılığının Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödendiğini savunan Trump, Pekin'in kendi parasının değerini baskılayarak, piyasaya çok miktarda para pompaladığını söyledi.

Trump, "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz, ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben henüz yapmaya hazır değilim." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, ABD'li firmaların Çinli bilişim devi Huawei ile çalışmayacağını belirterek, "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamayla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti. Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

KİM JONG-UN'DAN YENİ MEKTUP

Öte yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Kim'in mektubu için "Çok olumlu bir mektuptu." ifadesini kullanan Trump, "Sanıyorum yeniden bir görüşme yapacağız. 3 sayfalık, baştan sona çok güzel bir mektup gönderdi." değerlendirmesini yaptı.

Haziran sonunda ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluşmuştu. Trump, sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.


‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'da öğle arası kalkıyor Borsa İstanbul'da öğle arası kalkıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.405 Değişim: 0,20% Hacim : 6.222 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.778 09.08.2019 Yüksek 99.875
Açılış: 99.289
5,4914 Değişim: 0,28%
Düşük 5,4638 10.08.2019 Yüksek 5,5142
Açılış: 5,4759
6,1542 Değişim: 0,23%
Düşük 6,1153 10.08.2019 Yüksek 6,1854
Açılış: 6,1398
264,13 Değişim: -0,03%
Düşük 263,51 09.08.2019 Yüksek 266,74
Açılış: 264,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.