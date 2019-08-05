Trump: Çin para biriminin değerini manipüle etti | Ekonomi Haberleri

Trump: Çin para biriminin değerini manipüle etti
Trump, Yen'in dolar karşısında son 11 yılın en düşük düzeyine gerilemesi üzerine, Çin'i, para biriminin değerini manipüle ettiği iddiasıyla eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Çin para biriminin değerini neredeyse tarihin en düşük düzeyine indirdi. Buna kur manipülasyonu denir. Duyuyor musun Fed? Bu Çin'i zaman içinde çok fazla güçsüzleştirecek olan büyük bir ihlal" dedi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin son hamlesi olan, Çin Merkez Bankası'nın günlük referans kurunu 6.92 düzeyine çekmesiyle yen değer kaybetti.
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