Trump: Başka Çin konsoloslukları da kapatılabilir | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, başka Çin konsolosluklarının da kapatılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kapatılması istenen Houston konsolosluğu dışında Çin'in başka konsoloslukların kapatılmasının da "mümkün" olduğunu söyledi. Konsolosluğu kapatma talebi ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimi bir üst seviyeye taşıdı.

ABD dün casusluk yapıldığı gerekçesiyle Çin'den 72 saat içinde Houston konsolosluğunu kapatmasını istedi.

Trump dün düzenlenen basın toplantısında başka konsoloslukların da kapatılmasının "her zaman mümkün" olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, "Kapattığımız konsoloslukta yangın çıktığını düşündük. Sanırım evrak veya kağıtları yakıyorlardı ve bunu neden yaptıklarını merak ediyorum" dedi.

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Çin, dün ABD'nin kararını kınadığını açıklamış ve misilleme tehdidinde bulunmuştu. Konuya yakın bir kaynak Çin'in Wuhan'daki ABD konsolosluğunu kapatmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD yerel basınında yer alan konsolosluğun avlusunda belgelerin yakıldığı haberlerinin sorulması üzerine, konsolosluğun faaliyetlerine olağan şekilde devam ettiğini söylemişti.

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