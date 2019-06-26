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Trump: Anlaşmaya varamazsam ek vergi getireceğim

26.06.2019 - 16:12 | Son Güncelleme :
Trump: Anlaşmaya varamazsam ek vergi getireceğim | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşmasına varamazsam ek gümrük vergileri getireceğim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret anlaşmasına varamazsa, ek gümrük vergileri getireceğini belirtti. Trump, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide "Eğer işe yaramazsa, anlaşmaya varamazsak ek gümrük vergileri, çok önemli ek gümrük vergileri getireceğim" dedi.

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Ancak Trump iki liderin daha fazla gümrük vergisi getirilmesini önlemek için Japonya'daki G20 zirvesinde anlaşmaya varma olasılığını açık bıraktı.

“ÇİN EK GÜMRÜK VERGİLERİNİ ÖDEYEBİLMEK İÇİN PARASINI DEĞERSİZLEŞTİRDİ”

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi. Trump, Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi’nde bir araya geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD’nin ek gümrük vergileri sayesinde bir servet kazanacağını belirtti.

Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin’in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.

 


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