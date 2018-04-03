Trump Amazon kavgası büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amazon'a yönelik eleştirileri büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştiri oklarının son dönemdeki ana hedefi Amazon, Başkan'ın tweetlerinden bir darbe daha aldı. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Posta Ofisi’nin Amazon yüzünden para kaybetmekten de öte "servet kaybettiğini" yazdı.

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Ayrıca Trump, Amazon nedeniyle vergisinin tamamını ödeyen perakedecilerin ülke genelinde dükkan kapatmakta olduklarını ifade etti.

Amazon, kapanışta yüzde 5,21 geriledi.

Geçen haftadan bu yana Amazon yüzde 12 düştü ve piyasa değeri 75 milyar dolar geriledi.