Trump: ABD ekonomisi çok güçlü durumda | Ekonomi Haberleri

Başkan Trump, ABD ekonomisinin "çok güçlü durumda olduğunu" belirterek, Çin'le uzun süren ticaret savaşı konusundaki endişeleri reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Güvenlik, yatırım ve faiz oranları nedeniyle Çin'den ve dünyanın diğer bölgelerinden büyük miktarlarda para ABD'ye geliyor! Çok güçlü bir pozisyondayız. Çok sayıda şirket de ABD'ye geliyor. Bunu görmek güzel bir şey!" dedi.