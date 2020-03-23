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Trafik sigortasında değişiklik

23.03.2020 - 08:40
Trafik sigortasında değişiklik | Ekonomi Haberleri

Zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişikliğe gidilerek, bedeni tazminat ve değer kaybı hesaplamalarına standardizasyon getirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; böylece, hasarların daha hızlı giderilmesi sağlandı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, 20 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren zorunlu trafik sigortası genel şartlarındaki değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Benli, değer kaybı, eşdeğer parça ve bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandığı söyledi. Bugüne kadar tazminat hesaplamalarına ilişkin düzenlemelerde tam bir açıklık olmamasının hak sahipleri ile sigorta şirketleri arasında uyuşmazlığa yol açtığını, özellikle bedeni tazminatlardaki uyuşmazlıkların yargıya taşındığını belirten Benli, “Bu durum hak sahiplerinin almaları gereken tazminatı daha uzun sürelerde almalarının yanında hasar aracılarına ödenen masraflar nedeniyle hak sahiplerinin tazminat tutarlarında da kayıplara yol açıyordu. Aynı zamanda maliyetler arttığı için trafikteki 23 milyon araç sahibinin trafik poliçe fiyatlarına baskıyı artırıyordu. Diğer taraftan bu durum sigorta şirketlerimizin mali sonuçlarına olumsuz olarak yansımaktaydı. Bu kapsamda, yapılan değişikliklerin tazminat hesaplamalarında standardizasyonu ve sigortalılarımıza zamanında tazminat ödenmesini sağlayan bir yapı oluşmasını ve sektörümüzün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşmasını sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

DEĞER KAYBINA DÜZENLEME

Atilla Benli, araçlardaki değer kaybı ve bedeni tazminatların hesaplanmasına yönelik düzenlemeye de değinerek, şunları söyledi: “Değer kaybı hesaplamasında standardizasyon olmaması nedeniyle hesaplamalarda oluşan uyuşmazlıkların yargı yoluna taşınması maliyetleri artırıyordu. Bu da yargıya ciddi bir yük getirmesinin yanında sigorta fiyatlarının da yükselmesine neden oluyordu. Bu çerçevede, uygulamada oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, değer kaybı hesaplamasına objektif kriterlere dayanan bir hesaplama yöntemi getirildi. Bedeni tazminatların hesaplanması konusunda da destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminat hesaplanmasında, anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla daha önceki yargı kararları da dikkate alınarak yeni bir hesaplama metodu hazırlanarak genel şartlara eklendi. Böylece, bedeni tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlanarak hasarların daha hızlı şekilde giderilmesi hedefleniyor.”


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