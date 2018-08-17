Total yatırımlarını arttıracak

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, bünyelerindeki Total Oil Türkiye’nin istasyon yatırımlarını arttıracağını belirterek, “Her zaman olduğu gibi tüm Türkiye’yi kucaklayacağız” dedi.

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden Total Oil Türkiye A.Ş. yeni bir imaj kampanyası başlattı. 16 Ağustos tarihi itibariyle yayına giren kampanya kapsamındaki reklam filminde “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” sloganıyla Türkiye’nin ve insanının güzelliklerine değiniliyor. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nisan 2016 tarihinden bu yana Demirören Holding bünyesinde hizmet veren Total Oil Türkiye A.Ş.’nin yeni dönemini ve yeni imaj kampanyasını şöyle değerlendirdi:

YERLİ VE MİLLİ ŞİRKET

“Total Oil Türkiye A.Ş., yüzde 100 yerli ve milli bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi Total Oil Türkiye A.Ş. de Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor. Total Oil Türkiye, önümüzdeki dönemde de istasyon yatırımlarını arttıracak, her zaman olduğu gibi tüm Türkiye’yi kucaklayacak. Bu topraklarda yaşamanın kıymetine ve insanımızın güzel değerlerinin başlı başına birleştirici bir unsur olduğuna dikkat çeken bu kampanyanın hizmet anlayışımızı ve insana önem veren bakış açımızı çok başarılı bir şekilde aktardığını düşünüyorum.”

YÖNETMEN OZAN YALABIK

8 GÜNDE tamamlanan, yol sahneleri için özel kamera ekipmanlarının kullanıldığı yeni reklam filminin yönetmen koltuğunda Ozan Yalabık oturuyor. Markanın reklam yüzü ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu. Reklam filmi boyunca Kenan İmirzalıoğlu, üreticisinden girişimcisine farklı hayat koşuşturması içerisinde olan insanların hikâyelerini anlatıyor, o özel anlara tanıklık ediyor. Film çekimleri Karadeniz’den Ege’ye Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleşti. Tüm bu çekimlerin sonucunda, izlerken akıllardan çıkmayacak ve herkesin kendi hayat mücadelesinden bir parça bulduğu reklam filmi ortaya çıktı.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran ve Türkiye çapında 500’ün üzerindeki istasyonuyla hizmet veren TOTAL’in imaj kampanyası yıl boyunca farklı mecralarda yayında olacak.

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