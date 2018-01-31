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"Torba'da beklenmeyen sürprizler var"

31.01.2018 - 16:46

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Meclis yolunda olan torba tasarıda üretim ve ihracata yönelik kimsenin beklemediği güzel sürprizler olacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen torba tasarıyla ilgili olarak "İhracatla ilgili, üretimle ilgili bunları artıracak, kimsenin beklemediği güzel sürprizler olacak" dedi.

Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, ihracatçı üzerinde maliyet oluşturan KDV, KDV iadeleri gibi bazı kalemler bulunduğunu belirtirken, "İhracata vermiş olduğumuz destekler ve teşviklerle ilgili bir çalışmamız var. Torba tasarı tartışılmaya başlansın içinde güzel şeyler olduğu görülecek" diye konuştu.

MB'NİN EFLASYON TAHMİNİ GERÇEKÇİ

Zeybekci, Merkez Bankası’nın TÜFE tahminini yüzde 7,9’a yükseltmesi konusunda da "Gerçekleşme anlamında Merkez Bankası’nın bu tespitini çok realistik görüyorum. Bence son derece olumlu" diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyon sunumuna da değinen Zeybekci,"Bence son derece olumlu. Gayretimiz amacımız bunu daha da aşağıya çekmek tabii ki" ifadelerini kullandı.

Zeybekci enflasyon ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu sene hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek ve mümkünse bunu ortaya doğru yaklaştırmak. Ama şimdi biz ekonomi yönetimi olarak geçen seneden beri başlattığımız enflasyonla mücadelede arzı düşük maliyetle kaliteli şekilde artırmakla ilgili faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz. Bunların sonucunu alacağız ve enflasyona doğrudan yansımasını göreceğiz. Sadece gıda değil, diğer tüketim alanlarında da hem arzı artıracak hem de içerideki fiyat dalgalanmalarına otomatik olarak müdahale edebilecek bir dış ticaret mantığını da oturtmamız gerekiyor, oturtacağız. İhracatta, büyümede istediğimiz sonuçları alacağız. Enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeden bunları gerçekleştirmek durumundayız. Yani büyüyelim ne pahasına olursa olsun büyüyelim; ihracatı ne pahasına olursa olsun artıralım, hayır öyle değil."


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