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Torba tasarı TBMM'de ele alınacak

30.10.2017 - 08:43

TBMM'nin bu haftaki çalışmaları çerçevesinde 2018 yılı bütçe tasarısı görüşmelerine başlanırken, torba tasarı da genel kurulda ele alınacak.

Meclis plan ve bütçe komisyonu bugünden itibaren yaklaşık bir ay sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak. Bu kapsamda bugün 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler yapılacak.

Komisyon yarından itibaren de sırasıyla Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerini ele alacak.

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TBMM'nin bu haftaki bir diğer önemli gündem maddesi de geçtiğimiz günlerde komisyonda kabul edilen torba tasarı olacak. Meclis genel kurulu, en son 127 madde olan torba tasarıyı beş bölüm halinde Perşembe gününden itibaren görüşecek.

Genel kurul torba tasarıdan önce de Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmasına ilişkin tasarıyı ele alacak. Tasarıya göre kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kuruluş olacak ve bakanlar kurulu kararıyla yurt dışında ofisler kurabilecek.

HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve bunları uygulayacak. 


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