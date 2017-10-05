'Torba Tasarı' Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Ağbal, Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle eylül ayından itibaren bazı asgari ücretlilerin gelirlerinin bin 404 liranın altına düştüğünü belirterek, "Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülmesine başlandı.

Komisyonda sunum yapan Maliye Bakanı Ağbal, 9 ana başlık altında toplanan 130 maddelik tasarının istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, 2017 yılı Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi limitinin artırılması ile OVP'de öngörülen kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak amacıyla gelir artırıcı önlemler ve bunlardan Savunma Sanayii Fonu'na yapılacak aktarımlara ilişkin düzenmelerin tasarıda yer aldığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK"

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İstihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik edici düzenlemeler hakkında bilgi veren Ağbal, asgari ücretin bin 404 lira olarak uygulandığını hatırlattı. Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle eylül ayından itibaren bazı çalışanların gelirinin bin 404 liranın altına düştüğünü dile getiren Ağbal, "Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var." diye konuştu.

Organize sanayi ve endüstri bölgeleri ile serbest bölgelere ilişkin düzenlemeler hakkında da konuşan Ağbal, şehir içinde kalmış küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasının bu kapsamdaki önemli düzenlemelerden olduğunu ifade etti.

BAZI KAMU TAŞINMAZLARININ DEVRİ

Bu kapsamda önemli bir düzenleme yaptıklarını anlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarına ait taşınmazları şehir dışına taşınacak sanayi sitelerinin kullanımına sunmak amacıyla bir madde taslağı, kanun tasarısının içinde yer alıyor. Böylelikle kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak devredeceğiz. Diğer illerde ise emlak vergisi değeri üzerinden peşin veya taksitle satılması öngörülmektedir."

Ağbal, söz konusu düzenlemeyle şehir içinde kalmış, genişleme potansiyeli olan, işini büyütmek isteyip büyütemediği yerlerde küçük esnaf ve sanayicinin talebini en uygun koşullarda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Naci Ağbal, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanları içindeki sanayi bölgelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin söz konusu bölgelere tahsis edilmesi halinde alınan ot bedelinin artık alınmaması yönünde bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINA VERGİ TEŞVİKİ

İmalat sanayisi sektörü yatırımlarına 2018 yılında kurumlar ve katma değer vergileri üzerinden teşvik verileceğini anlatan Ağbal, "Düzenlemeye göre 2018'de imalat sanayisi sektöründe olmak koşuluyla teşvik belgesine sahip veya teşvik belgesi alacak yatırımcılar 2018 yılında yaptıkları yatırım harcamaları için mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tanımlanan katkı oranlarını 15'er puan artırıyoruz." dedi.

Ağbal, gelecek yıl yapılacak söz konusu yatırım harcamaları için kazanca yüzde 100 indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yatırım döneminde hak edilecek yatırıma katkı tutarının tamamının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan indirilmesine imkan sağladıklarını ifade eden Ağbal, "2018 yılında ne kadar yatırım harcaması yaparsanız diğer kazançlardan, elde ettiğiniz bütün kazançtan bu harcamayı düşme imkanı veriyoruz." diye konuştu. Ağbal, özellikle inşaat harcamalarıyla ilgili indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesinin önünü açtıklarını belirtti.

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