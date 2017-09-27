'Torba kanun tasarısı' Meclis'te

Vergi gelirlerini artıracak düzenlemeleri de içeren 130 maddelik torba kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yürürlük ve yürütme dahil 130 maddeden oluşuyor.

Söz konusu torba kanun tasarısı ile finans sektörüne yönelik kurumlar vergisinin yüzde 20'den 22'ye yükseltilmesi, otomobilde MTV'nin yüzde 40 artırılması, şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan verginin yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, sigara kağıdından ve enerji içeceklerinden de özel tüketim vergisi alınacak, gelir vergisi dilimi 3. kademede 3 puan artırılacak.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün 2018-2020 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından vergi gelirlerini artıracak ve yeni gelir kaynakları oluşturacak düzenlemelerin torba kanun tasarısı ile Meclis'e sevk edileceğini söylemişti.

Öte yandan Maliye Bakanı Ağbal bu akşam saat 18:30'da bir basın açıklaması düzenleyerek torba kanun tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.