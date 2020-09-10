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Toplam kredi stoku 3.5 trilyon lira oldu

10.09.2020 - 15:27
Toplam kredi stoku 3.5 trilyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler temmuzda 2 trilyon 733 milyar lira, bireysel krediler 792 milyar lira oldu.

 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Risk Merkezi tarafından temmuz ayı bülteni yayımlandı. Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 3 trilyon 525 milyar lira oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı artmaya devam etti.

Nakdi kredilerin 3 trilyon 426 milyar lirası bankalar, 53 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 24 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar temmuz ayı itibarıyla 174 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 165 milyar lirası bankalara, 4,9 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,9 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı temmuzda geçen yıl sonuna göre 0,3 puan artarak yüzde 4,7 olurken, bu yılın başından gözlenen gerileme devam etti.

TİCARİ KREDİLER 2,7 TRİLYON LİRA OLDU

Ticari krediler temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 733 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 9,5'le inşaat oldu. Bu sektörü yüzde 7,1'le turizm takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 792 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 43 artarak 792 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 47'sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan düşerek yüzde 2,7'ye geriledi.

Aynı dönemde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 33,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 23,7 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

392 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Temmuz ayında 392 bin kişi ihtiyaç kredisini, 100 bin kişi de konut kredisini ilk kez kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 74 bin oldu. Bu dönemde 61 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

Aynı dönemde İstanbul'da 234 milyar liralık, Ankara'da 78 milyar liralık ve İzmir'de 54 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 95 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olurken, kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller Ankara, İzmir ve Tekirdağ şeklinde sıralandı.


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