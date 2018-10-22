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TOKİ'den yarım milyar TL'lik yastık altı katkısı

22.10.2018 - 15:48
TOKİ'den yarım milyar TL'lik yastık altı katkısı | Ekonomi Haberleri

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 24 indirim getiren kampanyasına kısmı ödemelerle beraber 13 bin 321 vatandaşın başvurduğunu ve 588 milyon 575 bin lira para yatırıldığını belirtti.

Vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 21 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında borcunu kapatması halinde, 76 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. Kısmı ödemeler hariç, 11 bin 405 vatandaşımız 524 milyon 315 bin TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı" dedi.

ESNEK ÖDEME İLE 64 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayan bin 907 vatandaşlarımız da yaptıkları 64 milyon 260 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyasından faydalandı” açıklamasında bulundu.

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PİYASAYA YASTIK ALTI KATKISI

Yüzde 24 indirim kampanyasında kısmı ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 13 bin 321 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 588 milyon 575 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 97’sinin borçlarını yastık altı denilen kişisel tasarruflar ile kapattığını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamıza katılan 11 bin 405 konut ve iş yer alıcısı 524 milyon 315 bin TL’lik borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Bin 907 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 64 milyon 260 bin liralık borç kapatarak yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı. Kampanyamız sonucundan yatırılan 588 milyon 575 bin TL’lik borcun yüzde 97’si 570 milyon TL’si yastık altı diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı” değerlendirmesini yaptı.

Yastık altından çıkan 570 milyon TL’nin piyasaya girdiğini belirten Turan, “Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen yastık altı parası ekonomiye kazandırıldı‘’ diye konuştu.

İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten Turan, “İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız" ifadesini kullandı.

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