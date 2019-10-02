Tofaş'ın İtalya'da satışları yüzde 13.4 arttı | Ekonomi Haberleri

Tofaş'ın başlıca ihraç pazarlarından İtalya'da otomobil satışları eylül ayında yüzde 13.4 arttı.

Tofaş'ın en büyük ihraç pazarı olan İtalya'da otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.4 gibi keskin bir artış kaydetti. Tofaş'ı ana ortağı Fiat Chrysler'nin Ağustos ayında yüzde 16 gibi sıradışı bir ölçüde gerileyen satışları, eylül ayında yüzde 10.9 yükseldi.

Tofaş ilk altı ayda ihracatının yüzde 38'ini İtalya'ya yaptı. İtalya'yı yüzde 9.7 ile Fransa izledi.

İtalya ulaştırma bakanlığının dün yayımladığı verilerinden Reuters'ın yaptığı hesaplamalara göre İtalya'da eylül ayında 31 bin 574 araç satan Fiat Chrysler'in pazar payı yüzde 22.2 oldu.

İtalya otomobil pazarı, dünkü bültende revize edilen verilere göre ağustos ayında yüzde 2.9 daralmıştı.