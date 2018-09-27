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Tofaş üretime 9 gün ara verecek

27.09.2018 - 09:33
Tofaş üretime 9 gün ara verecek

TOFAŞ, KAP'a yaptığı açıklamada, yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verileceğini duyurdu.

Ağustos ayında toplam pazarın yüzde 53 daralmasının ardından artan kur ve faizlerle iç pazar eylülde de daralmaya devam etti. Sektör yetkililer eylülde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 25 bin adetlere gerilediğini belirterek bu durumun üretimi de sarstığına dikkat çekti.

Yetkililer pazartesi günü ÖTV matrahlarındaki artışın sektöre moral dışında satışlara etkisi olmadığını belirterek, yüksek kredi faizlerinin otomobil alımını durdurduğunu kaydetti.


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