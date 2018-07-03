TOFAŞ’tan 18 günlük ‘bakım’ molası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleriyle temmuz ve ağustos aylarında toplam en fazla 18 iş günü üretime ara vereceğini duyurdu.

TOFAŞ'IN Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleriyle temmuz ayında aralıklı olarak toplamda en fazla 8 iş günü, ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 iş günü olmak üzere toplam en fazla 18 iş günü üretime ara verileceği bildirildi.

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AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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