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Tofaş ikinci çeyrek karını açıkladı

01.08.2019 - 08:54
Tofaş ikinci çeyrek karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Tofaş ikinci çeyrekte yüzde 11 artışla 408.5 milyon TL net kâr elde etti. Tofaş, pazar tahminini düşürürken, satış beklentisini korudu.

Tofaş ikinci çeyrekte yüzde 11 artışla 408.5 milyon lira kâr ederken, yurt içi araç pazarı tahminini düşürdü ancak yurt içi satış ve ihracat beklentisini korudu. Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı Nisan-Haziran dönemi bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 4.7 artışla 5.3 milyar lira oldu.

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Tofaş vergi indirimlerinin uzatılmaması nedeniyle yurt içi hafif araç pazarı beklentisini 430 bin-450 bin adetten 380 bin-400 bin adete düşürdü. Yurt içi satışta 60 bin-65 bin adet, ihracatta ise 200 bin-220 bin adet olan beklentisini ise korudu. Yatırım harcamaları tahminini 20 milyon Euro düşürerek 120 milyon Euro'ya çekti.


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