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Tofaş cezalı vergisini yapılandırdı

22.06.2018 - 09:44
Tofaş cezalı vergisini yapılandırdı

Tofaş'ın cezalı vergisinin yapılandırmasında tutar 55 milyon TL'ye indi.

Tofaş Otomobil Fabrikası 2007-2012 yılları arasındaki dönemlere ait tarh ve tebliğ edilen cezalı vergi tarhiyatlarını yeniden yapılandırması için kendilerine tebliğ edilen nihai tutarın 55 milyon TL olduğunu açıkladı.

Reuters'in haberine göre: Tofaş'ın Mayıs ayında yaptığı açıklamada 131 milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatlarının yeniden yapılandırılması için başvurduğu belirtilmişti. 


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