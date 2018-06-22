Tofaş cezalı vergisini yapılandırdı

Tofaş'ın cezalı vergisinin yapılandırmasında tutar 55 milyon TL'ye indi.

Tofaş Otomobil Fabrikası 2007-2012 yılları arasındaki dönemlere ait tarh ve tebliğ edilen cezalı vergi tarhiyatlarını yeniden yapılandırması için kendilerine tebliğ edilen nihai tutarın 55 milyon TL olduğunu açıkladı.

Reuters'in haberine göre: Tofaş'ın Mayıs ayında yaptığı açıklamada 131 milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatlarının yeniden yapılandırılması için başvurduğu belirtilmişti.