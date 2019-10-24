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TOBB'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi

24.10.2019 - 11:36
TOBB'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir" dedi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) geçen sene 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu sene de 10 basamak ilerleyerek 33'üncü sıraya çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Böylelikle iki senede 27 basamaklık sıçramayla büyük bir başarıya imza atılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde geçen yıl gerçekleştirilen "iş yapma kolaylığı" çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen reformlar, Türkiye'yi Doing Business Index 2020 raporunda üst sıralara taşıdı. Şirket kuruluşlarında tek pencere uygulaması, tapu süreçlerinin elektronik ortama taşınması, tapu kayıtlarının kalitesinin artırılması ve tapu harcının düşürülmesi, yatırım mallarında KDV istisnası, dış ticaret maliyetlerinin azaltılması reformları Türkiye'nin üst sıralara çıkmasını sağladı.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen reformların neticesinin alınmasından mutluluk duyduklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Reform çalışmalarını himayesine alarak destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'ya, ilgili tüm bakanlıklara ve katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Biz de TOBB olarak özel sektör kanadının sekretaryasını yürütüyoruz, bunun için de ayrıca gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Uzun yıllardır 60 ile 70'inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye'nin reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. Birçok alanda reformlar yapıldı, yapılıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye'nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu sonuçla yetinmeyerek, daha üst sıralara tırmanmak için planlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.


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