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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dosya sayısı 1 milyona ulaştı

11.12.2019 - 14:44
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dosya sayısı 1 milyona ulaştı | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemine ilişkin, "6 yılda dosya sayısı 1 milyona ulaştı. İş dünyamız için önem taşıyan çalışma hayatına ilişkin konularda başvuru sayısı 800 bini geçti" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından kurulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılış töreninde, yıllardır alternatif çözüm yolları bulmak amacıyla arabuluculuk ve tahkim merkezleri kurulması çağrısında bulunduğunu belirterek, Adalet Bakanlığının arabuluculuk sistemini başlattığını anımsattı.

Arabuluculuk sisteminin kendilerine yabancı olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Asırlar önce ecdadımız bunu uyguluyordu. Oda ve borsa camiamızın temelini oluşturan ahilik, ticari ihtilafları çözerdi. Fakat biz bunu unuttuk. Batı bizden kopyaladı, geliştirdi. Biz daha yeni keşfediyoruz. Kökümüzü unutmuşuz. Kökümüzde var olan şeyi başkası aldı, bize tekrar pazarladı." diye konuştu.

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda işçi-işveren uyuşmazlıklarında, ticari davalarda arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu tür davalarda işverenin her zaman mahkemeyi kaybettiğini, arabuluculuk sayesinde adaletin sağlandığını söyledi.

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Arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "6 yılda dosya sayısı bir milyona ulaştı. İş dünyamız için önem taşıyan çalışma hayatına ilişkin konularda başvuru sayısı 800 bini geçti. Yüzde 70 anlaşmayla sonuçlandı işçi-işveren rızayla, herkes birbirine hakkını helal ederek, el sıkışarak işi bitirdi. Eskiden aylarca süren davalar şimdi haftalar içerisinde biter hale geldi. Arabuluculuk yüzde 70 ile sonuçlanıyor. Arabuluculuk mahkeme yolunu kapatıyor mu? Hayır. Anlaşmak istemeyen için mahkeme yolu serbest. Adalete erişim hızlandı. Aynı zamanda kazan kazan yönetimi. Zira insanlar zaman kaybından, maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten kurtuldu. Yargı sistemimiz iş yükünden kurtulmuş oldu. Dosya sayısı, mağduriyet azaldı. Adalet duygusu güçlendi. Dolayısıyla arabuluculuk toplumsal barışa da katkı sağlamaya başladı."

TOBB olarak arabuluculuğu, iş dünyasında yaygınlaştırmak için büyük gayret sarfettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hukuk sistemi sadece devletin değil ekonominin de temel direğidir. Hukuk güçlü olursa insanların birbirine, kurumlara siteme olan güveni de artar. Adalet, güven duygusu bir ülkede güçlüyse o ülkenin ekonomisi de de güçlü olur. Esasında bizim kültürümüzde, inancımızda hukukun yeri zaten çok önemli." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN VE İTİBAR KAYBI AZALACAK"

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi sayesinde uyuşmazlıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını belirterek, zaman ve gizlilik yönünden bu uygulamanın iş insanlarını rahatlatacağını kaydetti.

Uzun süren davalar yüzünden itibar kaybı yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Çözüme kavuşturulmayan uyuşmazlıklar ekonominin damarlarını da tıkıyor. Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin avantajlarından biri de gizlilik. Adli yargının da yükünü bir nebze olsun paylaşabilmek, önlerini açabilmek, çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla merkezi kurduk. İtibar ve zaman kaybını azaltmaya çalışacağız." dedi.


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