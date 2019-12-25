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TMSF'den Kepez Elektrik'e ait otele ilişkin açıklama

25.12.2019 - 17:15
TMSF'den Kepez Elektrik'e ait otele ilişkin açıklama | Ekonomi Haberleri

TMSF'den Kepez Elektrik AŞ'ye ait olan otel ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, TMSF'ce el konulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı" şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

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Haberlerde bahsi geçen otele TMSF tarafından el konulduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu otel, Kepez Elektrik AŞ'ye ait olup anılan yer ile ilgili olarak kurumumuz tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır." denildi.


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