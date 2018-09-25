TMSF bir şirketi satışa çıkardı

Satışta peşin muhammen bedeli 27,75 milyon TL, teminat tutarı 1 milyon 287,5 bin TL olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gürmed Grubu şirketlerini satışa çıkardı. TMSF'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, şirketin satışı kapalı teklif ve açık artırma usulü gerçekleşecek.

Satışta peşin muhammen bedeli 27,75 milyon TL, teminat tutarı 1 milyon 287,5 bin TL olarak belirlendi.

Gürmed Grubu Şirketleri ihalesi, Yönetim Kurullarınca yetkilendirilen Satış Komisyonu tarafından, 18 Ekim Perşembe günü saat 14:00’te yapılacak.

Aday katılımcılar, tekliflerini, satış şartnamesi’ne uygun şekilde hazırlayarak 12 Ekim Cuma günü, saat 17:00’ye kadar grup şirketlerinin merkez adreslerinde elden teslim edecekler.