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Tiryaki Agro’ya 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

29.03.2018 - 11:42
Tiryaki Agro’ya 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Tiryaki Agro, ABN Amro aracılığıyla 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı.

Türkiye’nin en büyük gıda ve tarım şirketlerinden Tiryaki Agro, uluslararası piyasalardan toplam 230 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştiren Tiryaki Agro, aldığı 230 milyon dolarlık kredisini, özellikle işletme sermayesi finansmanında kullanarak uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Sendikasyon kredisine ABN Amro ve FMO ile birlikte, EBRD, HSBC, Amsterdam Trade Bank, Coöperatieve Rabobank, Société Genérale, British Arab Commercial Bank, Credit Suiesse ve Gazprombank katıldı.

Sendikasyon kredisi hakkında görüşlerini dile getiren Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, sağladıkları yeni sendikasyon kredisinin işletme sermayesi finansmanında ve firmanın daha önce kullandığı sendikasyonun refinansmanında kullanacağını belirterek, “Aldığımız 230 milyon dolarlık kredi, Tiryaki Agro’ya duyulan güvenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Gerçekleştirdiğimiz üretimin yanı sıra, ihracat gücümüz ve yurtdışı pazarlardaki etkinliğimizle ülke ekonomimize katkı sunuyoruz. Ülke ekonomimize değer katmayı ilke edinmiş bir firma olarak, tarımsal endüstride yeni ve alternatif ticaret yolları ve çözümler üretmeye devam edeceğiz. Tiryaki Agro olarak bugün 5 kıtada 80’den fazla ülke ile ticaret yapıyoruz. Sağladığımız son sendikasyon kredisi uluslararası arenadaki rekabet gücümüzü daha da arttıracak” dedi.


Etiketler

  • sendikasyon kredisi
  • Uluslararası piyasalar
  • Tiryaki Agro
  • Süleyman Tiryakioğlu
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